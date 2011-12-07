В Казани супруг задушил возлюбленную, а потом покончил с собой

В Казани в квартире одного из домов на улице Ягодинская ночью 2 октября было обнаружено тело 22-летней женщины, скончавшейся от удушения. Кроме того, под окнами дома найдено тело ее 22-летнего супруга, который, предположительно, свел счеты с жизнью. Об этом сообщил сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, незадолго до трагедии супруги подали заявление на развод, поэтому преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Ведется уголовное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в начале сентября в Татарстане учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного.