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ДТП в РТ: погибла женщина, ребенок оказался в больнице

Авария произошла в Аксубаевском районе.

Трагическое ДТП, в котором столкнулись две легковушки, случилось сегодня в Аксубаевском районе, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на информацию от очевидцев.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Очевидцы сообщают, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, столкнувшись боком с другой машиной.

Как сообщает МВД по РТ, 51-летняя пассажирка одного из автомобилей погибла на месте. Также 8-летний ребенок с полученными травмами был госпитализирован.

КВ
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