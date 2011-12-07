ДТП в РТ: погибла женщина, ребенок оказался в больнице

Трагическое ДТП, в котором столкнулись две легковушки, случилось сегодня в Аксубаевском районе, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на информацию от очевидцев.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Очевидцы сообщают, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, столкнувшись боком с другой машиной.

Как сообщает МВД по РТ, 51-летняя пассажирка одного из автомобилей погибла на месте. Также 8-летний ребенок с полученными травмами был госпитализирован.