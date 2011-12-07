Казанец украл внешний блок кондиционера со стены первого этажа многоэтажки

В Казани 3 февраля участковые уполномоченные отдела полиции «Савиново» задержали 41-летнего казанца. Мужчина подозревается в краже внешнего блока кондиционера, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

В полицию обратился житель Казани, который сообщил, что 31 января на ул. Чуйкова кто-то демонтировал наружный блок кондиционера, установленного на первом этаже многоэтажки. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 10 тыс. рублей. В короткие сроки правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Сейчас полицейские выясняют причастность казанца и к другим преступлениям.