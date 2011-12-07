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На трассе в РТ водитель Infiniti несколько раз перевернулся на авто и остался жив

Авария произошла Тюлячинском районе республики.

На трассе в РТ водитель несколько раз перевернулся на авто и остался жив.

Авария произошла накануне в шестом часу вечера в Тюлячинском районе республики. Тогда из-за скользкой дороги водитель Infiniti не справился с управлением, авто занесло и после нескольких ее переворотов машину вынесло на обочину.

Свидетели ДТП отмечают, что управляющий был в шоковом состоянии и не смог выбраться из автомобиля самостоятельно. К счастью, ждать медиков долго не пришлось. Сейчас водителю ничего не угрожает. 

КВ
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