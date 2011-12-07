В результате ДТП на трассе в РТ скончался водитель фуры

Из тройного ДТП на трассе в РТ скончался водитель фуры, оказавшись придавленным 20 тоннами сахара.

Известно, что накануне на автодороге Челны — Заинск столкнулись три «КАМАЗа». Один из участников ДТП спускался с пригорка, автомобиль стало заносить на встречную полосу движения, после чего он задел фуру, груженую 20 тоннами сахара. От удара грузовик вылетел в кювет. В это же время водитель трала сбивает еще один грузовик.

Так, в результате аварии, оказавшись придавленным многотонным грузом в кабине, 59-летний управляющий фурой мужчина скончался на месте.