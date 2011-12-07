ДТП под Камскими полянам: госпитализировали троих взрослых и пятилетнего ребенка

Под Камскими полянами РТ в кювет вылетели две «Лады Приоры». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Авария произошла накануне около 9 часов утра на дороге, ведущей из Камских полян. Как рассказали очевидцы, водители отечественных авто не поделили дорогу, в результате чего произошло столкновение. От удара их унесло в кювет, а машины перевернулись на крышу.

В результате происшествия с различными травмами госпитализировали троих взрослых и пятилетнего ребенка.