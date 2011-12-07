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В челнинском загородном коттедже из-за пожара умерла 55-летняя женщина

Причина возгорания устанавливается.

В челнинском загородном коттедже из-за пожара умерла 55-летняя женщина. Двоих удалось спасти, сообщает ИА «Татар-информ».

Пожар произошел накануне около 11 часов ночи в доме, расположенном по улице Орловская в поселке Орловка. К приезду сотрудников МЧС пламя успело полностью охватить 188 кв. метров. Один жилец уже успел выбраться, спустившись со второго этажа по газовой трубе. А 33-летнюю женщину спасли, вытащив из дома на улицу по трехколенной лестнице.

Так за час сотрудниками Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона было полностью ликвидировано возгорание. К несчастью, 55-летнюю женщину спасти не удалось. Она скончалась.  Причина пожара устанавливается. 

КВ
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