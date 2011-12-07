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В Казани скончалась обнаруженная в квартире без сознания женщина

Соседи вызвали пожарных, почувствовав запах газа в доме.

Женщина, которую спасатели обнаружили без сознания в доме №11 по улице Галии Кайбицкой, скончалась в машине скорой, сообщили в Минздраве РТ.

Спасательные службы вызвали жильцы многоквартирного дома, почувствовав запах газа. Когда на место прибыла ПСЧ-6 и пожарные вскрыли дверь в квартиру, они обнаружили женщину без сознания, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пострадавшую 1950 года рождения передали в руки медиков, чтобы госпитализировать в токсикологическое отделение 7-й горбольницы.

Прокуратура начала проверку.


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