Прокуратура РТ выявила нарушения при обустройстве спортплощадки, где воротами придавило девочку

Прокуратура Кукморского района Татарстана обнаружила нарушения законодательства при обустройстве спортплощадки в селе Янцобино, где 4 апреля девочку придавило упавшими футбольными воротами. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Отказалось, что футбольные ворота не были закреплены надлежащим образом. Таким образом, подрядчик нарушил требования безопасности. Как пояснили в надзорном ведомстве, опорная стойка должна уходить в землю не менее, чем на 400 мм и должна быть залита бетоном класса 30 (М400). Несмотря на это, в декабре прошло года комиссия заказчика приняла работы и объект был введен в эксплуатацию.

По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

От руководителя Кукморского исполкома потребовали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Напомним, после падения ворот ребёнка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую ЦРБ.