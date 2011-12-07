Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Прокуратура РТ выявила нарушения при обустройстве спортплощадки, где воротами придавило девочку

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Прокуратура Кукморского района Татарстана обнаружила нарушения законодательства при обустройстве спортплощадки в селе Янцобино, где 4 апреля девочку придавило упавшими футбольными воротами. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Отказалось, что футбольные ворота не были закреплены надлежащим образом. Таким образом, подрядчик нарушил требования безопасности. Как пояснили в надзорном ведомстве, опорная стойка должна уходить в землю не менее, чем на 400 мм и должна быть залита бетоном класса 30 (М400). Несмотря на это, в декабре прошло года комиссия заказчика приняла работы и объект был введен в эксплуатацию.

По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

От руководителя Кукморского исполкома потребовали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Напомним, после падения ворот ребёнка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую ЦРБ.

КВ
Лента новостей