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В Казани вынесли приговор рецидивисту, переломавшему ребра знакомой

Во время застолья мужчина вышел покурить, а вернувшись, стал избивать женщину

В Казани перед судом предстал 42-летний ранее судимый мужчина, сообщает прокуратура Татарстана.

29 августа прошлого года мужчина встретился на улице со своей знакомой и предложил ей отметить встречу у него в коммуналке на ул. Октябрьской. Через некоторое время женщина прилегла на диван, а мужчина вышел покурить. Вернувшись, он вдруг стал избивать знакомую. В итоге женщина получила перелом трех ребер и пневмоторакс.

Поскольку у него оказалась не погашена судимость за убийство, суд отправил казанца в колонию строгого режима на два года.

КВ
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