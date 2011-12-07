В Казани вынесли приговор рецидивисту, переломавшему ребра знакомой

В Казани перед судом предстал 42-летний ранее судимый мужчина, сообщает прокуратура Татарстана.

29 августа прошлого года мужчина встретился на улице со своей знакомой и предложил ей отметить встречу у него в коммуналке на ул. Октябрьской. Через некоторое время женщина прилегла на диван, а мужчина вышел покурить. Вернувшись, он вдруг стал избивать знакомую. В итоге женщина получила перелом трех ребер и пневмоторакс.

Поскольку у него оказалась не погашена судимость за убийство, суд отправил казанца в колонию строгого режима на два года.