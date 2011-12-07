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В Татарстане экс-председателя производственного кооператива обвиняют в хищении двух машин

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении имущества предприятия.

Перед судом предстанет 44-летний бывший председатель производственного кооператива «Камский», который обвиняется в присвоении и растрате, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, используя служебное положение, руководитель предприятия похитил автомобили «Шевроле-Нива» и LADA 212140 4x4. В результате предприятию был причинен ущерб на общую сумму 419 тыс. рублей. Однако мужчина свою вину не признал.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Тукаевский районный суд.

КВ
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