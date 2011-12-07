В Татарстане от взрыва при газосварочных работах погиб мужчина

Сегодня, 5 мая, в 10:55 в дежурную часть отделения МВД России по Черемшанскому району РТ поступила информация о том, что на территории автомойки на улице Титова в селе Черемшан обнаружен труп мужчины, сообщает прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, 58-летний житель села Шешминская Крепость погиб из-за разрыва газового баллона во время проведения газосварочных работ.

На место ЧП выехал прокурор района Фаиль Хайруллин. Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований безопасности.