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В Татарстане от взрыва при газосварочных работах погиб мужчина

Прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности.

Сегодня, 5 мая, в 10:55 в дежурную часть отделения МВД России по Черемшанскому району РТ поступила информация о том, что на территории автомойки на улице Титова в селе Черемшан обнаружен труп мужчины, сообщает прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, 58-летний житель села Шешминская Крепость погиб из-за разрыва газового баллона во время проведения газосварочных работ.

На место ЧП выехал прокурор района Фаиль Хайруллин. Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований безопасности.

КВ
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