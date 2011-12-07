Татарстанец, попытавшись спасти семью, погиб в воде

Вблизи села Икское Устье в Татарстане мужчина, попытавшись спасти семью, погиб в воде. Об этом сообщает главное управление МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне вечером на реке Кама в Менделеевском районе. Тогда компания из семи человек отправилась отдыхать на лодочную прогулку. Однако из-за резкого маневра судно перевернулось. Среди выпавших оказалась пятилетняя девочка. Так, чтобы спасти жену и своего ребенка, мужчина, находясь в воде, удерживал их на поверхности.

В это время неподалеку от места происшествия на лодке проплывал мужчина, и услышал крики людей о помощи, после чего спас и доставил их на берег.

К несчастью, мужчина, пока удерживал семью на поверхности, захлебнулся. Его спасти не удалось. Ему было 33 года.