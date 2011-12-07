Под Казанью в дачном поселке случился пожар

На момент прибытия пожарных расчетов строения горели открытым пламенем, и было сильное задымление. В это время огонь перекинулся на четвертый дом. Для тушения воду брали из Волги с помощью мотопомп, проложив три магистральные линии. На подмогу лаишевским и матюшенским пожарным приехали их коллеги из двух казанских ПСЧ.

Огонь удалось остановить в 19 часов, полностью ликвидировали в 19.36. При пожаре пострадала девушка 28 лет. Она получила ожоги предплечий и стоп. Площадь пожара - 200 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.