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Под Казанью в дачном поселке случился пожар

Вчера вечером в Лаишевском районе случился пожар. На базе отдыха Зеленый бор в дачном некоммерческом товариществе «Ветеранов труда-9» почти одновременно загорелись три садовых дома.

На момент прибытия пожарных расчетов строения горели открытым пламенем, и было сильное задымление. В это время огонь перекинулся на четвертый дом. Для тушения воду брали из Волги с помощью мотопомп, проложив три магистральные линии. На подмогу лаишевским и матюшенским пожарным приехали их коллеги из двух казанских ПСЧ.

Огонь удалось остановить в 19 часов, полностью ликвидировали в 19.36. При пожаре пострадала девушка 28 лет. Она получила ожоги предплечий и стоп. Площадь пожара - 200 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

 

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