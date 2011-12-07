В Казани мужчина пришел в гости и был убит

37-летний житель Казани пригласил к себе в дом бывшего сокамерника. Через несколько часов гость был обнаружен мертвым с колото-резанными ранениями. Случилось это преступление в одном из домов в поселке Дербышки. Товарищи, когда-то вместе отбывавшие срок на зоне, вместе распивали спиртное на квартире хозяина жилья, ныне пребывающем в статусе подозреваемого.

По версии следствия, после посиделки оба мужчины легли спать. Через несколько часов хозяин проснулся и стал внезапно выгонять гостя. Завязалась потасовка, хозяин квартиры взялся за нож и несколько раз ударил гостя. В соседней комнате в это время спала его мать. Она выкинула вещи гостя и нож в мусорный контейнер во дворе, затем пошла к дочери и рассказала о случившемся. Та вызвала полицию. Ведется следствие, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по РТ.