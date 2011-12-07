Татарстанец уснул с сигаретой на диване и сгорел

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В татарстанском селе Нурлаты, что в Зеленодольском районе, в среду произошёл пожар в одноэтажном жилом доме. Жертвой огня стал мужчина, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.
Сигнал о пожаре поступил в 6:10. На месте было установлено, что в доме сильное задымление при отсутствии открытого огня. В одной из комнат, на диване, пожарные обнаружили тело мужчины.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.