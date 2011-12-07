В Чистополе попалась группа злоумышленников, укравшая элитный алкоголь

В Чистополе попалась группа воришек, укравшая элитный алкоголь. Об этом передает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Как выяснилось, после вызова сотрудников магазина о краже товара, полицейские остановили машину, зафиксированную в записи камеры видеонаблюдения. Осмотрев права и документы, полицейские обнаружили в багажнике авто коробку с дорогим алкоголем, косметикой и другими украденными товарами. А в машине на тот момент находились девушка и трое парней из Нижнекамска. Самому старшему из них исполнилось 24 года, а младшему 15 лет.

Сейчас молодых людей задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении одного из них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ.