В Казани росгвардейцы задержали воровку, укравшую шуруповерт

28-летняя жительница Казани, решив поправить свое финансовое положение, отправилась в местный строительный гипермаркет. Взяв с полки товар, она убрала его в сумку и прямиком, минуя кассы, отправилась на выход. Стоимость инструмента 7 тысяч рублей.

Ранее судимую женщину на выходе остановила охрана магазина, которая заблаговременно обратила внимание на эту гражданку и следила за ней по видеонаблюдению.

Патруль Казанского УВО Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки в торговом объекте и оперативно прибыл по адресу вызова. Украденный товар был извлечен из сумки девушки при свидетелях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии РТ.