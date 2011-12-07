С начала года в огне пожаров в РТ погибли 10 человек

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За период с 1 по 6 января в Татарстане произошло 84 пожара, в огне погибли 10 человек. Такую статистику представило ГУ МЧС России по РТ.
От огня пострадали четыре человека, ещё 20 граждан удалось спасти. Только за последние сутки в Татарстане произошло 15 пожаров, которые унесли жизнь одного человека.
Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неосторожности при курении, неисправности отопительных печей и дымоходов, нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования.