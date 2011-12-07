В челнинском СНТ «Кама» огонь уничтожил 12 домов

В Набережных Челнах загорелись 12 садовых домов на территории СНТ «Кама». Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники скорой.

В ГУ МЧС по РТ сообщение о возгорании двух домов поступило в 11:43. На момент прибытия спасателей на место происшествия огонь перебросился ещё на два дома.

Уже в 12:35 горело шесть садовых домиков на площади 200 кв. метров. От реки Камы на расстоянии 100 метров была проложена магистральная линия, в ход пошли две водовозки от МУП «Водоканал».

По общим подсчётам, на тушение пожара были привлечены 53 человека и 19 единиц техники.

Всего от возгорания пострадало или было уничтожено 12 садовых домов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

С начала года в Татарстане были зафиксированы 1053 пожара, в которых погибли 66 человек. Причинами называются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, и неосторожное обращение с огнём.