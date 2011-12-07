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В центре Казани столкнулись две иномарки

Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях.

В социальных сетях появились фотографии нового ДТП, произошедшего на Карла Маркса. 

В этот раз авария случилась с участием двух иномарок – Mitsubishi Pajero и BMW. Известно, что водитель японского внедорожника влетел в бок BMW, от чего тУу развернуло на 180 градусов. Находились ли в салоне авто пассажиры и какого состояние водителей не сообщается.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что на Ямашева из-за сильного ливня столкнулись шесть автомобилей. 

КВ
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