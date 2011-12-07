В Удмуртии утонул 12-летний татарстанец

В Удмуртии утонул 12-летний школьник из Татарстана, сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртской республике.

Трагедия произошла 5 июля в Малопургинском районе Удмуртской республики. Ребенок отдыхал с друзьями родителей на берегу пруда в деревне Столярово. Взрослые сидели на берегу, когда мальчик и еще трое детей пошли купаться.

Тело ребенка удалось найти только через несколько часов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.