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В Удмуртии утонул 12-летний татарстанец

Школьник утонул 5 июля в пруду в деревне Столярово

В Удмуртии утонул 12-летний школьник из Татарстана, сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртской республике.

Трагедия произошла 5 июля в Малопургинском районе Удмуртской республики. Ребенок отдыхал с друзьями родителей на берегу пруда в деревне Столярово. Взрослые сидели на берегу, когда мальчик и еще трое детей пошли купаться.

Тело ребенка удалось найти только через несколько часов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.  

КВ
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