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Казанцу интим-услуги обошлись в 228 тысяч рублей

Девушка попросила оплатить услуги заранее, но жрицу любви он так и не увидел.

5 июля в отдел полиции «Восход» обратился 34-летний казанец, который пострадал от действий мошенницы на 228 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Мужчина рассказал, что после ссоры с женой решил воспользоваться платными интимными услугами. Найдя телефонный номер, он позвонил одной из них и договорился о встрече в одном из домов по ул. Татарстан. Приехав на место, он снова позвонил девушке, но она попросила, чтоб услуги он оплатил заранее. Во время разговора в течение нескольких часов девушка под разными предлогами выманила у мужчины 228 тысяч рублей, после чего отключила телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

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