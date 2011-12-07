В Казани потушили пожар на 8 этаже

Сегодня в Казани в одном из многоэтажных домов на улице Челюскина загорелся балкон на 8 этаже 9-этажного дома. Когда прибыли пожарные, выяснилось, что в квартире никого нет.

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по автоматическому номеру вызова 2. Площадь пожара составила 4 кв. метра. Огонь был потушен в течение короткого времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Причины пожара выясняются. Практика показывает, что нередко балконы возгораются из-за попадания окурков от соседей.