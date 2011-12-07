В столице РТ юноша убил семью своей возлюбленной

В Казани молодой человек зарезал семью своей возлюбленной. Три трупа были обнаружены в квартире на ул. Чуйкова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Жертвами парня стали 18-летняя девушка, с которой молодой человек состоял в отношениях, а также 59-летняя женщина и ее 62-летний супруг.

По предварительной версии, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против ее общения с молодым человеком. Решить проблему парень предпочёл посредством ножа, после чего сам покончил с жизнью, но выжил после падения из окна.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.