Казанский студент взял кредит и перевел мошенникам 180 тысяч рублей

4 февраля он обратился в полицию и рассказал, что 2 февраля вечером человек, представившийся сотрудником банка, сообщил по телефону, что неизвестные оформили на него кредит. Злоумышленники убедили парня в правдивости своих слов, после чего тот оформил «зеркальный кредит» на 180 тыс. рублей. Деньги парень снял и перечислил на продиктованные номера. Звонившие убедили казанца, что на следующий день он сможет забрать из любого отделения банка справку о погашении кредита, но дома родители объяснили студенту, что он стал очередной жертвой мошенников, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.