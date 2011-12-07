В Челнах разбился строитель после падения из самодельной подъемной люльки

В Набережных Челнах на стройплощадке насмерть разбился 62-летий рабочий, выпавший из строительной люльки, сообщает ИА «Татар-информ».

Инцидент произошел на стройплощадке «Профит» в 14-м комплексе Нового города. 27-летний напарник мужчины получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в БСМП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время работ, повлекшее смерть человека».