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В Челнах разбился строитель после падения из самодельной подъемной люльки

Его напарник в тяжелом состоянии госпитализирован.

В Набережных Челнах на стройплощадке насмерть разбился 62-летий рабочий, выпавший из строительной люльки, сообщает ИА «Татар-информ».

Инцидент произошел на стройплощадке «Профит» в 14-м комплексе Нового города. 27-летний напарник мужчины получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в БСМП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время работ, повлекшее смерть человека». 

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