В Челнах возбуждено уголовное дело после гибели рабочего

В Набережных Челнах по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая со смертельным исходом, сообщает надзорное ведомство. Несчастный случай произошел в минувшую субботу на стройке многоквартирного дома 14/14Б. При падении с высоты погиб рабочий, второго с травмами госпитализировали в БСМП.

На место ЧП выезжал прокурор автограда Дмитрий Ерпелев. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение рабочими техники безопасности. В Прокуратуре взяли на контроль ход расследования дела.