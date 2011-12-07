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В Челнах возбуждено уголовное дело после гибели рабочего

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение рабочими техники безопасности.

В Набережных Челнах по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая со смертельным исходом, сообщает надзорное ведомство. Несчастный случай произошел в минувшую субботу на стройке многоквартирного дома 14/14Б. При падении с высоты погиб рабочий, второго с травмами госпитализировали в БСМП.

На место ЧП выезжал прокурор автограда Дмитрий Ерпелев. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение рабочими техники безопасности. В Прокуратуре взяли на контроль ход расследования дела.

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