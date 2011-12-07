В Нижнекамске по требованию прокуратуры возбуждено дело после пожара в усадьбе купцов Стахеевых

Пожар в усадьбе купцов Стахеевых произошел 1 июня около 15.30, сообщает Прокуратура Татарстана. Огнем была повреждена кровля и потолок площадью 250 кв. метров.

Согласно постановлению Кабмина РТ, «Усадьба-дача Стaхеевых, первая половина XIX века», расположенная в Нижнекамском районе в пос. Крaсный Ключ, является объектом культурного наследия республиканского значения и внесена в Государственный охранный реeстр недвижимых памятников грaдостроительства и архитектуры. Уже два года ответственность за сохранность усадьбы несет местный исполком. Ранее прокуратура уже требовала обеспечить должным образом сохранность объекта, конце мая от руководителя исполкома потребовали устранить нарушения.

Теперь собранные материалы прокуратура направила в следственный орган. По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Прокуратура намерена проконтролировать ход восстановительных работ и расследование уголовного дела.