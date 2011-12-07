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В Татарстане Росгвардия проведёт оперативно-стратегическое учение «Заслон-2021»

Практические занятия будут проходить сразу в нескольких регионах страны.

Татарстанцы должны спокойно отнестись к появлению военной техники. Дело в том, что с 12 по 30 июля, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2021». В нашей республике учения пройдут в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Мероприятие проводится в преддверии совместного стратегического учения «Запад — 2021», которое намечено на сентябрь. Таким образом будет проверена готовность войск к выполнению возложенных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности страны.

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