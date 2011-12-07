В Зеленодольске в городском озере утонул ребенок

7 августа в городе Зеленодольске в послеобеденное время в местном озере в Центральном парке купались двое мальчиков. В один момент один из подростков неожиданно ушел под воду и не всплыл.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 временно отключили фонтан, который оборудован в водоеме, чтобы он не мешал поискам. Была вызвана водолазная группа, которая спустя 2 часа после поступления сообщения о происшествии нашла мальчика на глубине 3 метров в 40 метрах от берега. Погибшему было всего 13 лет. Его тело передали сотрудникам полиции.

Ребенок утонул из-за того, что запутался в траве, которая росла на дне водоема. Пресс-служба МЧС РТ уточняет, что озеро не оборудовано для купания и предупреждающие об этом вывески на месте имеются.