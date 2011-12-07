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Пропавшего рыбака нашли мертвым на берегу Камы

Мужчину по фотографиям опознал его сын.

Уехавшего три дня назад на рыбалку татарстанца обнаружили мертвым. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, порыбачить на Каме у деревни Вандовка 52-летний мужчина уехал 5 октября. С ним были его друзья. Они вернулись на машине, а мужчина решил добраться на моторной лодке. К вечеру он так и не вернулся, а его лодка оказалась около села Сухой Берсут.

Спустя пару дней местные жители обнаружили лежащее в воде тело лицом вниз. Мертвого мужчину, найденного у берега между поселками Тарасово и Черепашье, опознал его сын. 

КВ
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