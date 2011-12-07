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В Казани в аварии пострадала 6-летняя девочка

ДТП произошло 8 февраля в 13.20 напротив дома № 4 по ул. Вагапова.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, ДТП произошло 8 февраля в 13.20 напротив дома № 4 по ул. Вагапова. 20-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 33-летней автоледи. В результате происшествия пострадала шестилетняя пассажирка автомобиля «Тойота». Девочка получила гематому лобной области. Как уточняют правоохранители, ребенок на момент аварии находился в детском автокресле.

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