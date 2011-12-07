Прокуратура РТ возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Чистопольском районе

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в котором погибли пять человек. Об этом рассказал рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

«По факту ДТП с пятью погибшими в Чистопольском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления нарушения правил дорожного движения. Ход расследования взят на особый контроль в прокуратуре Татарстана. Непосредственный надзор за следствием будет осуществлять прокуратура Казани», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ДТП в Чистопольском районе в аварии с грузовиком и микроавтобусом погибло пять человек, еще четверо пострадали.