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Прокуратура РТ возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Чистопольском районе

В результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли пять человек, еще четверо госпитализированы.

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в котором погибли пять человек. Об этом рассказал рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев. 

«По факту ДТП с пятью погибшими в Чистопольском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления нарушения правил дорожного движения. Ход расследования взят на особый контроль в прокуратуре Татарстана. Непосредственный надзор за следствием будет осуществлять прокуратура Казани», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ДТП в Чистопольском районе в аварии с грузовиком и микроавтобусом погибло пять человек, еще четверо пострадали.

КВ
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