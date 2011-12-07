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В Татарстане женщину подозревают в хакерской краже денег со счета банка

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупной краже.

В Татарстане перед судом предстанет 31-летняя женщина, которая обвиняется в совершении особо крупной кражи, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, не позднее 24 июля 2019 года, женщина воспользовалась уязвимостью программного обеспечения, взломала программу и похитила электронные денежные средства коммерческого банка. Куш составил свыше 13 млн рублей.

Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина вину не признает. Дело будет рассматривать Вахитовский суд Казани.

КВ
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