На Камском море спасли юных рыбаков

Ребята 16 и 17 лет вышли на реку порыбачить. Но вместо приличного улова, подростки испытали не самые лучшие часы в своей жизни. Они оказались на расстоянии 500 метров от берега без топлива в лодке и со сломанными веслами. В эти дни в республике установилась очень ветреная погода, на Камском море наблюдаются волны. В штормовую погоду выйти на большую воду – верх безрассудства.

Сообщение о том, что двое подростков терпят бедствие, поступило на единый номер спасения в 03.45 8 августа. Через 4 часа спасатели нашли ребят и отбуксировали к берегу. Так как от медицинской помощи они отказались, то подростки поступили в распоряжение сотрудников полиции для выяснения всей истории, сообщает пресс-служба МЧС РТ. Кстати, ветреная погода сохранится в Татарстане и в ближайшие дни. Любителям рыбалки стоит помнить об этом.