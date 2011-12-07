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На Камском море спасли юных рыбаков

Двое подростков чуть не пополнили печальную статистику погибших на воде. Они оказались ночью на акватории реки Камы в Лаишевском районе, именуемым в народе Камское море в полукилометре от берега.

Ребята 16 и 17 лет вышли на реку порыбачить. Но вместо приличного улова, подростки испытали не самые лучшие часы в своей жизни. Они оказались на расстоянии 500 метров от берега без топлива в лодке и со сломанными веслами. В эти дни в республике установилась очень ветреная погода, на Камском море наблюдаются волны. В штормовую погоду выйти на большую воду – верх безрассудства.

Сообщение о том, что двое подростков терпят бедствие, поступило на единый номер спасения в 03.45 8 августа. Через 4 часа спасатели нашли ребят и отбуксировали к берегу. Так как от медицинской помощи они отказались, то подростки поступили в распоряжение сотрудников полиции для выяснения всей истории, сообщает пресс-служба МЧС РТ. Кстати, ветреная погода сохранится в Татарстане и в ближайшие дни. Любителям рыбалки стоит помнить об этом.

КВ
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