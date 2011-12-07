В Татарстане отдых на Волге закончился трагедией

7 августа компания друзей с Высокогорского района Татарстана приехала отдыхать на Волгу в районе села Петропавловская слобода. Отдыхали, купались, как обычно устроили пикник с выпивкой спиртных напитков. Перед отъездом один из товарищей решил окунуться напоследок.

43-летний мужчина отплыл от берега примерно на 7 метров и внезапно пропал из вида. Сообщение о том, что на Волге утонул мужчина, поступило в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ в 14.36. Через 4 часа водолазная группа ЗПСО № 2 нашла тело мужчины на глубине 4 метров в 20 метрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Спасатели предполагают, что пловец не справился с судорогами, которые по ощущениям очень болезненные. Это сейчас основная причина гибели людей при купании. Раньше практиковалось прикреплять булавку на плавки. При укалывании ее острием, болезненное сокращение мышц снималось. Сейчас про булавку забыли.