Полицейские установили участников перестрелки в Нижнекамске

Сотрудники дежурной части Управления МВД России по Нижнекамскому району нашли всех участников перестрелки в Нижнекамске, сообщает МВД по РТ.

Выяснилось, что три гражданина Перми, один из которых несовершеннолетний парень, приехали на заработки в Нижнекамск. Вечером они нашли место для отдыха и распития спиртных напитков во дворе жилого дома. Недалеко от них компания нижнекамцев праздновала день рождения.

Вопреки замечаниям жильцов на шум, рабочие не обращали внимания на это. Между двумя компаниями разгорелся конфликт, один из рабочих вытащил травматический пистолет и выстрелил в воздух. Вторая сторона конфликта стала кидать в своих оппонентов бутылками из-под пива, в результате чего несовершеннолетний житель Краснокамска получил резанную рану шеи.

На данный момент проводится проверка по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что видео с перестрелкой было опубликовано в социальных сетях.