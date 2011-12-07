Первую помощь пострадавшим в аварии с автобусом в РТ оказали росгвардейцы

Росгвардейцы стали очевидцами последствий ДТП с участием легкового автомобиля Honda и рейсового микроавтобуса, в котором находились водитель и десять пассажиров. Они остановились, чтобы оказать первую помощь, и вызвали экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Сотрудники Росгвардии вытащили из машины десятерых пассажиров с травмами, остановили кровотечение, обработали и перевязали раны. Дождавшись прибытия сотрудников ГИБДД и скорой помощи росгвардейцы отправились к месту назначения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пострадавшие в аварии госпитализированы в РКБ в состоянии средней тяжести.