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Первую помощь пострадавшим в аварии с автобусом в РТ оказали росгвардейцы

Сотрудники вытащили из микроавтобуса десять человек.

Росгвардейцы стали очевидцами последствий ДТП с участием легкового автомобиля Honda и рейсового микроавтобуса, в котором находились водитель и десять пассажиров. Они остановились, чтобы оказать первую помощь, и вызвали экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии РТ. 

Сотрудники Росгвардии вытащили из машины десятерых пассажиров с травмами, остановили кровотечение, обработали и перевязали раны. Дождавшись прибытия сотрудников ГИБДД и скорой помощи росгвардейцы отправились к месту назначения. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пострадавшие в аварии госпитализированы в РКБ в состоянии средней тяжести.

КВ
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