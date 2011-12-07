Суд арестовал на два месяца «звезду» «Финико» Лилию Нуриеву

Вахитовский суд Казани арестовал «десятую звезду» финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву. Она активно привлекала новых вкладчиков за что и получила в компании такой статус. Она пробудет в СИЗО следующие два месяца — до 7 ноября.

В своей агитации Нуриева активно использовала бренд агентства, основателем которого является ее мать и сотрудники которой при заманивании клиентов в «Финико» представлялись персоналом двух компаний. Один из офисов пирамиды находился в офисе «Недвижимость и Закон».

Адвокат Нуриевой, бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов ранее рассказал нашему изданию, что его подзащитная потеряла в «Финико» 643 тыс. долларов, из-за чего написала на одного из основателей пирамиды Кирилла Доронина в полицию два заявления.

«Я прошу домашний арест в связи с тем, что я признаюсь, что зря распространяла в Instagram информацию. Признаю свою вину, что зря распространяла», — заявила суду Нуриева.

Она также сообщила, что готова сотрудничать со следствием и раскрыть схему деятельности «Финико» и что у нее имеются аудио-доказательства. Однако суд встал на сторону следствия и избрал для Нуриевой меру пресечения в виде ареста.