Суд в Казани арестовал до 7 ноября «зазывалу» «Финико» Дину Габдуллину

Вахитовский суд Казани арестовал «зазывалу» в финансую пирамиду «Финико», обладателя статуса «десятой звезды» и VIP-статуса вице-президента компании Дину Габдуллину на два месяца до 7 ноября. Это время она проведет в СИЗО.

Габдуллина получила статус «десятой звезды» после того, как привлекла в пирамиду более 3 тыс. человек. Другой обладатель VIP-статуса «вице президента» Ильгиз Шакиров, которого ранее суд арестовал до 28 сентября, получил звание за то, что по версии следствия привлек около 100 тыс. вкладчиков.

Она вела активную деятельность в социальных сетях. В ее аккаунте в Instagram, который сейчас закрыт, почти 70 тысяч подписчиков. Она также снимала ролики, в которых рассказывала о якобы высоких доходах в «Финико», и выкладывала их на YouTube.