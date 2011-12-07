В Казани произошел пожар в офисе строительной фирмы

В Казани на улице Баки Урманче в офисе строительно-монтажной фирмы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Информация о возгорании поступила на пуль экстренных служб сегодня, 9 сентября в 11 часов. На место происшествия прибыли пожарные и локализовали огонь на площади 10 кв. м. В помещении горели оборудование и вещи на стеллажах склада, отметили в МЧС. Никто не пострадал.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане 85-летняя пенсионерка спаслась от пожара благодаря извещателям.