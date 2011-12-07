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В Казани суд выбирает меру пресечения для написавший заявления на Доронина «звезды» Finiko

Адвокат Лилии Нуриевой Мидхат Курманов заявил, что его подзащитная потеряла в пирамиде 643 тыс. долларов.

В Вахитовский суд Казани доставлена «десятая звезда» финансовой пирамиды «Финико» Лилия Нуриева. Такой статус она получила после того, как привела в компанию более трех тыс. вкладчиков. 

Суд выберет для нее меру пресечения.

Ранее адвокат Нуриевой, бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов заявил «Казанским ведомостям», что его подзащитная потеряла в пирамиде 643 тыс. долларов, поэтому она написала в полицию два заявления на одного из основателей «Финико» Кирилла Доронина. 

Нуриева активно зазывала вкладчиков в пирамиду и при этом использовала бренд АН «Недвижимость и Закон», учредителем которой является ее мать, для агитации. Вывеска «Финико» располагалась прямо под вывеской агенства — один из офисов пирамиды располагался в офисе «Недвижимость и Закон».

КВ
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