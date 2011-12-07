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В Вахитовский суд доставлена вице-президент «Финико» Дина Габдуллина

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте «звезды» финансовой пирамиды.

Вахитовский суд Казани в скором времени рассмотрит ходатайство следствия об аресте «звезды» «Финико». Следствие просит поместить в СИЗО фигурантку дела о финансовой пирамиде Дину Габдуллину. Ее уже доставили на процесс.

Габдуллину задержали 8 сентября. По имеющимся данным, сегодня также будет рассмотрено прошение об избрании меры пресечения для второй «звезды» Лилии Нуриевой. 

Нуриева и Габдуллина в разное время получили в пирамиде статус «десятой звезды» за то, что привлекли в пирамиду свыше трех тыс. человек. Вторая также имела VIP-статус «вице-президента» компании.

Ранее суд поместил под стражу одного из «зазывал», который также был «вице-президентом» компании Ильгиза Шакирова. По версии следствия, такое звание он получил за то, что привлек в преступную схему около 100 тыс. человек.


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