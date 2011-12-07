В Вахитовский суд доставлена вице-президент «Финико» Дина Габдуллина

Вахитовский суд Казани в скором времени рассмотрит ходатайство следствия об аресте «звезды» «Финико». Следствие просит поместить в СИЗО фигурантку дела о финансовой пирамиде Дину Габдуллину. Ее уже доставили на процесс.

Габдуллину задержали 8 сентября. По имеющимся данным, сегодня также будет рассмотрено прошение об избрании меры пресечения для второй «звезды» Лилии Нуриевой.

Нуриева и Габдуллина в разное время получили в пирамиде статус «десятой звезды» за то, что привлекли в пирамиду свыше трех тыс. человек. Вторая также имела VIP-статус «вице-президента» компании.

Ранее суд поместил под стражу одного из «зазывал», который также был «вице-президентом» компании Ильгиза Шакирова. По версии следствия, такое звание он получил за то, что привлек в преступную схему около 100 тыс. человек.



