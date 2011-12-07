Вахитовский суд Казани закрыл от СМИ процесс по «звезде» «Финико»

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Вахитовский суд Казани в закрытом режиме рассматривает ходатайство об аресте «звезды» «Финико», обладателя VIP-статуса вице-президента пирамиды Дины Габдуллиной. Прессу попросили удалиться из зала заседания.
О закрытии процесса попросил адвокат Габдуллиной. По его словам, во время заседания будут оглашены личные данные и медицинские показания его подзащитной.
Габдуллина получила статус «десятой звезды» в пирамиде после того, как привела в неё свыше трех тыс. человек. Затем она получила VIP-статус «вице-президента» «Финико».
Ранее суд отправил в СИЗО до 28 сентября обладателя такого статуса Ильгиза Шакирова получил его за то, что по версии следствия привлек около 100 тыс. вкладчиков.