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Вахитовский суд Казани закрыл от СМИ процесс по «звезде» «Финико»

Об исключении прессы из судебного заседания попросил адвокат Дины Габдуллиной. 

Вахитовский суд Казани в закрытом режиме рассматривает ходатайство об аресте «звезды» «Финико», обладателя VIP-статуса вице-президента пирамиды Дины Габдуллиной. Прессу попросили удалиться из зала заседания. 

О закрытии процесса попросил адвокат Габдуллиной. По его словам, во время заседания будут оглашены личные данные и медицинские показания его подзащитной.  

Габдуллина получила статус «десятой звезды» в пирамиде после того, как привела в неё свыше трех тыс. человек. Затем она получила VIP-статус «вице-президента» «Финико».

Ранее суд отправил в СИЗО до 28 сентября обладателя такого статуса Ильгиза Шакирова получил его за то, что по версии следствия привлек около 100 тыс. вкладчиков.

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