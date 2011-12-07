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Беременная жительница Казани устроила погоню от гаишников

Проходить тест на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась.

В Казани задержали беременную женщину, устроившую погоню.

Известно, что жалобу на ее поведение на дороге направили местные жители. Установив местонахождение управляющей «Ладой», сотрудникам Госавтоинспекции пришлось пуститься в погоню. Попытавшись скрыться, 28-летняя беременная женщина въехала задней частью машины в стену деревянного здания. Задержали ее в казанском поселке Сухая Река.

Сообщается, что ехала жительница Казани не одна, в салоне авто находились двое мужчин. Проходить тест на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась. Сейчас ей грозят штраф и лишение прав.





КВ
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