Беременная жительница Казани устроила погоню от гаишников

В Казани задержали беременную женщину, устроившую погоню.

Известно, что жалобу на ее поведение на дороге направили местные жители. Установив местонахождение управляющей «Ладой», сотрудникам Госавтоинспекции пришлось пуститься в погоню. Попытавшись скрыться, 28-летняя беременная женщина въехала задней частью машины в стену деревянного здания. Задержали ее в казанском поселке Сухая Река.

Сообщается, что ехала жительница Казани не одна, в салоне авто находились двое мужчин. Проходить тест на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась. Сейчас ей грозят штраф и лишение прав.















