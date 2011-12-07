Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани женщина познакомилась в баре с парнями и стала жертвой ограбления

8 февраля полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления.

27 января в полицию в Казани обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что ранним утром ее ограбили и похитили телефон. Оказалось, в ночь с 26 на 27 января она отдыхала в одном из баров в центре города, где познакомилась с двумя молодыми людьми и поехала с новыми знакомыми в квартиру по улице Адоратского, где проживал один из них. Примерно в четыре часа утра женщина вместе со мужчиной вышла на улицу. Внезапно тот отнял у женщины телефон, стоимостью 13 тыс. рублей, и скрылся.

8 февраля полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 24-летний житель Альметьевска. Парень во всем сознался, похищенный телефон у него изъяли, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

КВ
Лента новостей