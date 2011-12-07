В Казани женщина познакомилась в баре с парнями и стала жертвой ограбления

27 января в полицию в Казани обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что ранним утром ее ограбили и похитили телефон. Оказалось, в ночь с 26 на 27 января она отдыхала в одном из баров в центре города, где познакомилась с двумя молодыми людьми и поехала с новыми знакомыми в квартиру по улице Адоратского, где проживал один из них. Примерно в четыре часа утра женщина вместе со мужчиной вышла на улицу. Внезапно тот отнял у женщины телефон, стоимостью 13 тыс. рублей, и скрылся.

8 февраля полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 24-летний житель Альметьевска. Парень во всем сознался, похищенный телефон у него изъяли, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.