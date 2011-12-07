В Нижнекамске ночью загорелась многоэтажка – двух человек госпитализировали

В Нижнекамске ночью загорелась многоэтажка. Двое жильцов дома были госпитализированы с ожогами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании девятиэтажного дома на ул. 30 лет Победы поступило на номер 101 в 23.44. Пожарные прибыли на место и выяснили, что горит одна из комнат на четвертом этаже, в доме сильное задымление, густой дым начал распространятся на комнаты верхних этажей.

Пятеро жильцов дома покинули здание до приезда пожарных, двое детей были спущены с четвертого этажа с помощью автолестницы, из горящей комнаты пожарные вывели женщину. Еще пятерых детей и шестерых взрослых пожарные эвакуировали с помощью масок спасаемого. Огонь устранили около 00.05.

Двое пострадавших были доставлены в Нижнекамскую больницу: мужчина — с ожогами 2-3 степени и женщина — с ожогами 2 степени и отравлением продуктами горения средней тяжести.

Причину пожара предстоит установить специалистам. Предварительные версии: непотушенная сигарета или неправильное использование электрооборудования.