В Зеленодольском районе угарным газом отравились три человека. Спасатели получили информацию, что в результате отравления угарным газом пострадали жильцы частного дома в деревне Суык-Чишма на ул. Центральной. Три человека, в том числе малолетний ребенок, были госпитализированы в больницу.

По данному факту местная прокуратура организовала проверку. Представители надзорного ведомства вместе со специалистами выясняют обстоятельства происшествия. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в Прокуратуре Татарстана.