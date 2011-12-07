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В Зеленодольском районе угарным газом отравились три человека

ЧП произошло в ночь на 10 февраля.

В Зеленодольском районе угарным газом отравились три человека. Спасатели получили информацию, что в результате отравления угарным газом пострадали жильцы частного дома в деревне Суык-Чишма на ул. Центральной. Три человека, в том числе малолетний ребенок, были госпитализированы в больницу. 

По данному факту местная прокуратура организовала проверку. Представители надзорного ведомства вместе со специалистами выясняют обстоятельства происшествия. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в Прокуратуре Татарстана.

КВ
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