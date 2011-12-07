По факту жёсткой посадки самолёта в Татарстане возбуждено уголовное дело

После жёсткой посадки легкомоторного самолета «Ермак» в Татарстане, во время которой погибли два человека, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, воздушное судно взлетело без разрешения.

Как сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, после проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло за собой по неосторожности смерть двух человек.

Самолет совершил жесткую посадку 9 мая в 12.40 в поле около посёлка Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Судно покинуло аэродром «Пойма» без разрешения на взлет и направилось в сторону посёлка. Транспортом управлял 56-летний житель Самарской области. Через 10 минут после взлета самолет столкнулся носовой частью с землей.

Следствие проверит все версии, в том числе о техническом состоянии самого самолета и действиях пилота. По предварительным данным, управлявший самолетом мужчина прибыл на аэродром для ремонтных работ, среди которых была подкачка шасси. При этом он проверял самолёт по взлетной полосе. В какой-то момент самолёт взлетел без разрешения.